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Главная Новости Общество

Кафедральный собор предлагает раз в месяц сходить на органный концерт за 100 рублей

19:20
  302 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru

Кафедральный собор запускает новый проект "Популярный орган". В последнее воскресенье месяца органные мини-концерты можно будет посетить за 100 рублей. Информация об этом размещена на сайте учреждения.

Участие в проекте примут как штатные солисты собора, так и приглашенные музыканты. На первом концерте, который состоится 29 января, выступит  лауреат международных конкурсов из Белоруссии Ксения Погорелая.

Ксения участвовала в международных органных фестивалях в Германии, Австрии, Швейцарии, Польше, Дании, России, Украине. В программу войдет как органная классика, так и современная белорусская органная музыка.

В феврале в Кафедральном соборе состоится  концерт Тео Йеллема (орган, Голландия), совместное выступление Литовского хора и Калининградского областного симфонического оркестра, на сцену собора выйдут артисты из Москвы и Санкт-Петербурга. 

 

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