Кафедральный собор предлагает раз в месяц сходить на органный концерт за 100 рублей

Кафедральный собор запускает новый проект "Популярный орган". В последнее воскресенье месяца органные мини-концерты можно будет посетить за 100 рублей. Информация об этом размещена на сайте учреждения.
Участие в проекте примут как штатные солисты собора, так и приглашенные музыканты. На первом концерте, который состоится 29 января, выступит лауреат международных конкурсов из Белоруссии Ксения Погорелая.
Ксения участвовала в международных органных фестивалях в Германии, Австрии, Швейцарии, Польше, Дании, России, Украине. В программу войдет как органная классика, так и современная белорусская органная музыка.
В феврале в Кафедральном соборе состоится концерт Тео Йеллема (орган, Голландия), совместное выступление Литовского хора и Калининградского областного симфонического оркестра, на сцену собора выйдут артисты из Москвы и Санкт-Петербурга.
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