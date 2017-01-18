"Твой Бро" посетил грузинский ресторан "Манави" в Калининграде

Одно из самых долгожданных открытий последнего времени — новый грузинский ресторан "Манави" на улице Чайковского. "Твой Бро" не смог пройти мимо заведения с аутентичным кавказским колоритом и направился туда пообедать. Впечатления, как это часто бывает, смешанные — где-то хорошо, где-то так себе.



Поход в заведение общепита нашего славного города обещал быть необычным. Во-первых, ресторан грузинской кухни "Манави", что на улице Чайковского, открылся совсем недавно. Аккурат на месте почившего в Бозе кафе-неудачника "Трио". Во-вторых, компанию мне составила моя коллега, недавно побывавшая в Грузии и практически влюбившаяся в этот дивный край, который, несмотря на все политические бури, так и остался гостеприимным и хлебосольным, что ею в полной мере было оценено по достоинству. Ну и я, ваш покорный слуга, проведший на Кавказе два десятка лет, в особенностях тамошней кухни разбирался. Мне показалась любопытной возможность сравнить полученные впечатления. Свое имя ресторан получил, скорее всего, в честь небольшого грузинского села, славившегося своими виноградниками и, как следствие, прекрасным вином. К слову, в продаже его было не найти - все вино поставлялось исключительно в Кремль по личному указанию Сталина, чрезвычайно его любившего.

Несмотря на то, что "Манави" располагается на первом этаже обшарпанной "хрущобы", вход в него выглядит довольно естественно и инородным телом не кажется. Это впечатление усиливает внушительных размеров летняя терраса справа от входа, по-моему, доставшаяся в наследство от предшественника. Одно плохо! Припарковать у ресторана авто практически невозможно: правая часть односторонней улицы буквально забита автомобилями клерков из близлежащих офисов. Так что если вы вознамеритесь полакомиться грузинской едой, то отправляйтесь в "Манави" на своих двоих. Скажу вам по секрету, что окрест автостоянки не водятся, а эвакуаторы в этих краях просто лютуют.