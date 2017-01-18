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В Калининграде открывается бассейн для собак (видео)

16:33
  181 0  
В Калининграде открывается бассейн для собак
  • Кадр видеозаписи
Кадр видеозаписи
В калининградском кинологическом центре открылся бассейн, в котором может поплавать любая собака. Клопс.Ru узнал о том, все ли псы любят купаться, чем может быть опасна вода для выставочных собак и с чем сопоставимы пять минут активного плавания.

При центре, помимо бассейна, находятся магазин, клуб, салон и фитнес-зал с беговой дорожкой. Всё — для собак. Мечта открыть место, где животные могли бы плавать, была у руководителя кинологического центра Яны Портуновой давно. В Москве таких насчитывается около десяти, а в Калининграде не было ни одного. А ведь многие собаки имеют показания к занятиям плаванием: это и те, кто нуждается в реабилитации после травмы или операции, и те, кто занимается спортом и имеет необходимость держать мышцы в тонусе.
 
Изучив ситуацию и просчитав технические нюансы, Яна приняла решение: бассейну в Калининграде быть. Водоём решили сделать размером 2,5х3 метра — туда поместится даже алабай. "Чтобы собака плавала в бассейне, ей не нужно огромное пространство: она плавает под руководством тренера — например, работает и передними, и задними ногами, но при этом находится на месте, — рассказала руководитель центра. — У нас она плавает не только на месте, но и по диагонали, и по кругу. Тренер при этом находится в бассейне, одетый в гидрокостюм, чтобы защитить себя от когтей: некоторые животные боятся воды и сопротивляются, это нормально. Иногда заход в воду длится дольше, чем само пребывание в воде".
 
По словам Яны, главное — чтобы процедура собаке нравилась. "Зажатая, испуганная собака не получит такого результата, как расслабленная, так что должны быть только положительные эмоции", — утверждает кинолог.
 
Впрочем, значение имеет всё — даже вода, которой наполнен бассейн. Хлорсодержащие вещества, используемые для очистки, могут повредить не только здоровью собаки, но и, например, состоянию шерсти — а для выставочных экземпляров это очень важно. Поэтому такие химикаты в калининградском бассейне не используются.
 
Сейчас проводятся тестовые занятия: новинку уже успели опробовать ризеншнауцер, щеночек фландрского бувье — это единственная такая собака в Калининградской области, норвич-терьеры, хаски, малинуа, французские бульдоги, стаффордширский терьер, бультерьер, бордер-колли. Пробным путём выяснилось, например, что сушильная комната маловата для крупных питомцев, поэтому оборудовали ещё одно помещение рядом.
 
Как рассказала фитнес-тренер Вера Кузьменко, многие животные, оказывается, плавают неправильно. "Даже собака, которая хорошо плавает в свободной воде, в бассейне сначала ведёт себя не очень нормально, — рассказала специалист. — Я нахожусь прямо в бассейне, моя задача — проконтролировать то, что собака делает. Она может плавать именно "по-собачьи", как это называется у людей, то есть активно работать передними лапами и практически ничего не делать задними: функциональность задних конечностей бывает снижена. Так что мы ещё и стимулируем правильные движения. Я беру собаку за бёдра и помогаю ей, учу правильным движениям".
 
Заплыв длится в среднем от десяти до тридцати минут, больше сложно выдержать даже тренированной собаке, ведь, по словам Веры, пять минут активного плавания сопоставимы с семикилометровым забегом.

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