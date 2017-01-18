В Калининград за 10 лет переехало более 36 тысяч соотечественников по программе переселения

С 2007 года в Калининградскую область по программе переселения приехало более 36 тысяч соотечественников. Об этом пишет " АиФ Калининград ", ссылаясь на данные министерства по муниципальному развитию и внутренней политике региона. В 2017 году регион планирует принять ещё четыре тысячи соотечественников, проживающих за рубежом.



В 2016 году большинство соотечественников прибыли из Казахстана (почти три тысячи человек). Ехали также участники программы из Украины, Узбекистана, Киргизии, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии и даже из Объединённых Арабских Эмиратов. Интересно, что женщин среди переселенцев на 2% больше, чем мужчин. Многие переезжают семьями с детьми.



"Вообще, в минувшем году из-за наплыва желающих переехать в Калининградскую область по государственной программе переселения соотечественников регион принял больше запланированного — 4 тысячи 736 человек", — отметили в министерстве.



Региональная программа "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", должна прекратить действие 31 декабря 2017 года. Однако отмечается, что программу могут продлить.