В зоопарке открыли мост между вольером тигров и бассейном сивуча (фото)

Гости Калининградского зоопарка теперь могут ходить по мосту, расположенному между тигрятником и бассейном, в котором живёт сивуч. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



Мост прошёл реконструкцию осенью 2016 года: на нём заменили покрытие, установили новое ограждение, смонтировали ночную подсветку и благоустроили территорию вокруг.



По словам директора зоопарка Светланы Соколовой, теперь планируется реконструировать исторический львятник под Дом тропической птицы. Это дорогостоящий проект, и сейчас обсуждается вопрос его финансирования.