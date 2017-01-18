В зоопарке открыли мост между вольером тигров и бассейном сивуча (фото)
Фото пресс-службы зоопарка
3
фото
Гости Калининградского зоопарка теперь могут ходить по мосту, расположенному между тигрятником и бассейном, в котором живёт сивуч. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Мост прошёл реконструкцию осенью 2016 года: на нём заменили покрытие, установили новое ограждение, смонтировали ночную подсветку и благоустроили территорию вокруг.
По словам директора зоопарка Светланы Соколовой, теперь планируется реконструировать исторический львятник под Дом тропической птицы. Это дорогостоящий проект, и сейчас обсуждается вопрос его финансирования.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.