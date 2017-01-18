Калининградский избирком начал подготовку к досрочным выборам губернатора в сентябре

Территориальные избирательные комиссии Калининградской области приступили к подготовке к единому дню голосования 10 сентября 2017 года. В этот день состоятся досрочные выборы губернатора Калининградской области и ряд муниципальных избирательных кампаний.



Как сообщила председатель избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская, анализ прошедших в единый день голосования 18 сентября 2016 года выборов выявил некоторые проблемы, связанные с помещениями для голосования. Например, оказалось, что площади помещения для голосования на избирательном участке не соответствовали числу избирателей. Кроме того, было невозможно разместить в помещении для голосования необходимое по нормативам ЦИК технологическое оборудование. Подходы и подъезды к некоторым избирательным участкам были плохо доступны.



"Сейчас есть время внимательно изучить помещения всех избирательных участков, находящихся в муниципалитетах, — отметила председатель избиркома. — В случае серьёзных замечаний главам администраций муниципальных образований будут направлены соответствующие обращения".



До начала избирательной кампании избирком проанализирует численность избирателей на каждом участке по состоянию на текущий момент. Если она превысит или будет близка к превышению норматива в 3 100 человек, то перечень и границы избирательных участков уточнят.