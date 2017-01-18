В Калининграде собирают средства на корсет для сироты, получившей серьёзную травму
В Калининграде объявлен сбор средств на приобретение корсета для местной жительницы. Осенью 2014 года 18-летняя девушка получила серьёзную травму позвоночника, упав с 4-го этажа. Оксана испытывала сильные боли.
В 2016 году её обследовали в НИИ Детского ортопедического института им. Турнера в Санкт-Петербурге. Врачи рекомендовали ей ЛФК и ношение корсета. Однако у семьи нет средств на его покупку. Девушку воспитывали бабушка и дядя.
"Начинать носить корсет нужно сегодня. Я никогда не верила в чудо раньше, даже на Новый Год, когда другие дети загадывали желания и писали письма Деду Морозу. Но, может, и я поверю, если кто-то откликнется на мою беду", — рассказала Оксана.
Всего нужно собрать 37,5 тыс. рублей. Деньги будут направлены на изготовление жёсткого пластикового корсета по индивидуальным меркам. Реквизиты для перечисления средств есть на странице
благотворительной организации "Верю в чудо".
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