Американка, обвинившая Трампа в домогательствах, подала на него в суд
Фото с официальной страницы Дональда Трампа в "Фейсбуке"
Президента США могут привлечь к суду. Об этом со ссылкой на Reuters
сообщает "КоммерсантЪ"
. По данным агентства, в суд на Дональда Трампа подала экс-участница телевизионного шоу Саммер Цервос. Женщина предъявила ему иск о защите чести и достоинства. Она готова отозвать его, если Трамп признает, что вёл себя с ней неподобающим образом.
Ранее Трамп назвал её обвинения в домогательствах абсурдными. Между тем Цервос утверждает, что в 2007 году встречалась с Трампом в целях трудоустройства. Миллиардер якобы её домогался.
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