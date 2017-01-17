Меньше, чем в 2016-м: власти озвучили, сколько переселенцев приедет в регион в этом году
Фото пресс-службы правительства области
Правительство области планирует в 2017 году принять четыте тысячи соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В 2016 году регион принял больше запланированного - 4 736 человек, а с начала реализации государственной программы в 2007 году в область переехали 36 641 человек. В прошлом году большинство из них перебрались в Калининград из Казахстана, Украины, Узбекистана и Киргизии. Были и те, кто приехал из Германии и даже Объединённых Арабских Эмиратов. 76% приехавших моложе 40 лет. Многие приезжают семьями с детьми.
Как пояснил глава министерства по муниципальному развитию и внутренней политике Максим Коломиец, программа по переселению соотечественников из-за рубежа принята до 31 декабря. Скорее всего, потом её продлят.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.