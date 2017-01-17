Меньше, чем в 2016-м: власти озвучили, сколько переселенцев приедет в регион в этом году

Правительство области планирует в 2017 году принять четыте тысячи соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2016 году регион принял больше запланированного - 4 736 человек, а с начала реализации государственной программы в 2007 году в область переехали 36 641 человек. В прошлом году большинство из них перебрались в Калининград из Казахстана, Украины, Узбекистана и Киргизии. Были и те, кто приехал из Германии и даже Объединённых Арабских Эмиратов. 76% приехавших моложе 40 лет. Многие приезжают семьями с детьми.

Как пояснил глава министерства по муниципальному развитию и внутренней политике Максим Коломиец, программа по переселению соотечественников из-за рубежа принята до 31 декабря. Скорее всего, потом её продлят.