РПЦ составила список профессий, запрещённых для духовенства

РПЦ представила список занятий, несовместимых с духовным саном. Как сообщает "Знак" , документ опубликован Московским патриархатом и направлен в епархии для получения отзывов, собирать которые будут до 2 мая 2017 года.

Новый документ запрещает священникам нести воинскую службу, а также любую другу, предполагающую ношение оружия. Духовным лицам по-прежнему можно вести преподавательскую деятельность в военных учебных заведениях. Также исключение сделано для военного духовенства.

Кроме этого, священникам не дозволено работать на государственной службе, быть судьями и прокурорами, участвовать в органах самоуправления и выдвигать свои кандидатуры на выборы. Исключение сделано для случаев, когда избрание духовного лица "вызвано необходимостью противостоять силам, в том числе раскольническим и иноконфессиональным, стремящимся использовать выборную власть для борьбы с Православной Церковью".

Также духовенству запретили работу в медицине, а также должности, предполагающие пролитие крови животных, - например, профессию ветеринара. Занятие бизнесом, как и большой спорт и работа в сфере развлечений, тоже попали в список. Кроме того, священники не смогут работать в барах и казино.