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Главная Новости Общество

РПЦ составила список профессий, запрещённых для духовенства

18:23
  1918 3
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
РПЦ представила список занятий, несовместимых с духовным саном. Как сообщает "Знак", документ опубликован Московским патриархатом и направлен в епархии для получения отзывов, собирать которые будут до 2 мая 2017 года.
 
Новый документ запрещает священникам нести воинскую службу, а также любую другу, предполагающую ношение оружия. Духовным лицам по-прежнему можно вести преподавательскую деятельность в военных учебных заведениях. Также исключение сделано для военного духовенства.
 
Кроме этого, священникам не дозволено работать на государственной службе, быть судьями и прокурорами, участвовать в органах самоуправления и выдвигать свои кандидатуры на выборы. Исключение сделано для случаев, когда избрание духовного лица "вызвано необходимостью противостоять силам, в том числе раскольническим и иноконфессиональным, стремящимся использовать выборную власть для борьбы с Православной Церковью".
 
Также духовенству запретили работу в медицине, а также должности, предполагающие пролитие крови животных, - например, профессию ветеринара. Занятие бизнесом, как и большой спорт и работа в сфере развлечений, тоже попали в список. Кроме того, священники не смогут работать в барах и казино.
 

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3 комментария Правила комментирования

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Prist
Prist #
19:11
Рпц была освобождена от налогов.
Тащили всё беспошлинно.
И плевать они хотели на народ.
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Prist
Prist #
19:13
Лица лоснятся, каждый первый, страдает от ожирения.
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Изoниaзид (Doghuntеr)
Изoниaзид (Doghuntеr) #
19:25
Забыли, что в духовенстве либерастам не место.
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