В Калининградском зоопарке сов и филина переселят в новый современный вольер
Фото Клопс.Ru. Автор: Вадим Раткевич
Калининградский зоопарк построил новый вольер для девяти сов-неясытей и филина. Об этом Клопс.Ru рассказала пресс-секретарь учреждения Екатерина Михайлова.
Вольер общей площадью 142 кв. м. состоит из двух частей. Верхняя затянута почти невидимой сеткой. Высота вольера позволит птицам свободно летать. Помещение оборудовано декорациями, которые одновременно являются предметами обогащения среды. Средства были выделены из бюджета зоопарка.
Сейчас филин содержится в небольшом вольере с искусственной скалой, а совы — в маленьких морально устаревших помещениях. Уже в пятницу они переедут в новый дом.
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