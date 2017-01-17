В 2017 году Калининградская область потратит на стерилизацию бродячих собак 9 млн рублей

Калининградская область потратит на стерилизацию и вакцинацию бродячих собак 9 млн рублей. Как сообщает "Вести.Ru
", региональная общественная организация помощи бездомным животным "Право на жизнь" выиграла в аукционе, которое проводило правительство региона, 9 млн рублей (из расчёта 4 тыс. рублей на одну особь).
В организации отметили, что средства направят на отлов бродячих собак, их вакцинацию и стерилизацию. После операции животные будут находиться на передержке 5—10 дней. Сейчас, по подсчетам специалистов, в регионе около 5 тыс. бездомных собак.
"В этом году хотим пристроить как можно большее число животных. Разработаны специальные программы по поиску новых хозяев. Есть люди, которые берут животных на охрану частных территорий, предприятий", — рассказала заместитель председателя калининградской региональной общественной организации помощи бездомным животным "Право на жизнь" Екатерина Углинская.
Напомним, за десять месяцев 2016 года КРОО "Право на жизнь", исполняющее в Калининградской области госконтракт по отлову, стерилизации и вакцинации бездомных животных, обработало
более 3 тыс. безнадзорных собак.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.