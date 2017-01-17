В 2017 году Калининградская область потратит на стерилизацию бродячих собак 9 млн рублей

Калининградская область потратит на стерилизацию и вакцинацию бродячих собак 9 млн рублей. Как сообщает " Вести.Ru ", региональная общественная организация помощи бездомным животным "Право на жизнь" выиграла в аукционе, которое проводило правительство региона, 9 млн рублей (из расчёта 4 тыс. рублей на одну особь).

В организации отметили, что средства направят на отлов бродячих собак, их вакцинацию и стерилизацию. После операции животные будут находиться на передержке 5—10 дней. Сейчас, по подсчетам специалистов, в регионе около 5 тыс. бездомных собак.

"В этом году хотим пристроить как можно большее число животных. Разработаны специальные программы по поиску новых хозяев. Есть люди, которые берут животных на охрану частных территорий, предприятий", — рассказала заместитель председателя калининградской региональной общественной организации помощи бездомным животным "Право на жизнь" Екатерина Углинская.