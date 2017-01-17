В Виштынецком парке калининградец заметил ежа, вышедшего из спячки (фото)
Фото Александра Медведева
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На территории Виштынецкого парка замечен еж, вышедший из спячки. Об этом Клопс.Ru рассказал житель Калининграда Александр Медведев, которому удалось сфотографировать зверька.
Александр каждые выходные ездит в Роминтенскую пущу. В это воскресенье он заметил ежа, который сначала переходил дорогу, а потом стал перебираться через сугроб. По его словам, директор Виштынецкого эколого-исторического музея Алексей Соколов сказал, что не спящие зимой ежи — это как медведи, которые не сумели уснуть или которых разбудили.
В Калининградском зоопарке Клопс.Ru пояснили, что еж мог проснуться, так как запас мало жира на зиму или по какой-то причине решил, что настало тепло. Насекомых сейчас нет, но зверь может охотиться на мышей. Зоологи предположили, что, погуляв, ёж снова заляжет в спячку.
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