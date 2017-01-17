В Виштынецком парке калининградец заметил ежа, вышедшего из спячки (фото)

На территории Виштынецкого парка замечен еж, вышедший из спячки. Об этом Клопс.Ru рассказал житель Калининграда Александр Медведев, которому удалось сфотографировать зверька.



Александр каждые выходные ездит в Роминтенскую пущу. В это воскресенье он заметил ежа, который сначала переходил дорогу, а потом стал перебираться через сугроб. По его словам, директор Виштынецкого эколого-исторического музея Алексей Соколов сказал, что не спящие зимой ежи — это как медведи, которые не сумели уснуть или которых разбудили.



В Калининградском зоопарке Клопс.Ru пояснили, что еж мог проснуться, так как запас мало жира на зиму или по какой-то причине решил, что настало тепло. Насекомых сейчас нет, но зверь может охотиться на мышей. Зоологи предположили, что, погуляв, ёж снова заляжет в спячку.