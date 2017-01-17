Для уборки Калининграда закупят 11 единиц техники

В Калининграде в 2017 году собираются закупить 11 единиц техники для уборки городских дорог и тротуаров. Машины, которые будут работать на газомоторном топливе, хотят закупить на деньги регионального и городского бюджетов. Об этом во вторник, 17 января, журналистам сообщил глава города Александр Ярошук.



"Городу нужно 54-57 единиц, но дай бог бы купить 11 машин, которые будут убирать городские дороги, тротуары", — отметил Ярошук.



Уточняется, что будет приобретена малая снегоуборочная техника для тротуаров, а также трактор, машина для уборки автодорог и дорожный пылесос.



По словам градоначальника, муниципальному предприятию "Чистота" не хватает техники и администрации об этом известно. Несмотря на это, сегодня Ярошук По словам градоначальника, муниципальному предприятию "Чистота" не хватает техники и администрации об этом известно. Несмотря на это, сегодня Ярошук принял решение снять с должности врио директора предприятия Владимира Абрамова за плохую уборку дорог.



Также Ярошук отметил, что 80% жалоб от всех калининградцев поступили за новогодние праздники на плохую уборку придомовых территорий, ответственность за которые несут управляющие компании.