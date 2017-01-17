Ярошук о работе управляющих компаний в праздники: Все куда-то пропадали
Глава Калининграда остался недоволен работой управляющих компаний в новогодние праздники. Об этом Александр Ярошук сообщил после оперативного совещания в городской администрации во вторник, 17 января.
"Для меня никаких удивлений не было, потому что, как всегда, очень много было жалоб. Почти 80% жалоб было на то, что управляющие компании не убирают придомовые территории. На всех праздниках было впечатление, что все куда-то пропадают, хотя до этого проводилось не одно совещание с руководителями, тем не менее большинство управляющих компаний не сработали так, как должны были", – сообщил Ярошук.
Мэр также рассказал журналистам, что по итогам работы в новогодние праздники был уволен
исполняющий обязанности директора МУП "Чистота". В ближайшее время на его место будет временно назначен один из сотрудников комитета ЖКХ городской администрации.
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