В СПЧ предложили наказывать мэров арестом за нарушение прав сирот на жильё

Представители Совета по правам человека при президенте России вступились за права детей-сирот. Об этом сообщают "Известия"

В СПЧ считают, что нужно жёстче наказывать мэров, не выделяющих квартиры детям, которые остались без попечения взрослых. По словам одного из членов организации Евгения Боброва, правоохранительные органы должны привлекать глав муниципалитетов к ответственности в виде административного ареста.

Эксперты считают, что реальных случаев нарушения прав сирот больше, чем об этом говорится в официальной статистике. В большинстве случаев суды встают на сторону сирот, однако чиновники не спешат выполнять требования закона.

Более того, сотрудники местных администраций обжалуют соответствующие решения комиссий. Только в Москве за последние два года было оспорено более 90 таких постановлений.