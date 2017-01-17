В СПЧ предложили наказывать мэров арестом за нарушение прав сирот на жильё
Представители Совета по правам человека при президенте России вступились за права детей-сирот. Об этом сообщают "Известия"
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В СПЧ считают, что нужно жёстче наказывать мэров, не выделяющих квартиры детям, которые остались без попечения взрослых. По словам одного из членов организации Евгения Боброва, правоохранительные органы должны привлекать глав муниципалитетов к ответственности в виде административного ареста.
Эксперты считают, что реальных случаев нарушения прав сирот больше, чем об этом говорится в официальной статистике. В большинстве случаев суды встают на сторону сирот, однако чиновники не спешат выполнять требования закона.
Более того, сотрудники местных администраций обжалуют соответствующие решения комиссий. Только в Москве за последние два года было оспорено более 90 таких постановлений.
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