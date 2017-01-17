Минтруд: в Калининграде с начала года сократилась безработица

В Калининграде за две недели, с 28 декабря по 11 января, сократилось число безработных. Об этом сообщает Газета.Ru с ссылкой на Минтруд.

Всего в России за указанный период безработица сократилась на 0,4% и составила 885,2 тысячи человек. Наибольшее снижение, кроме Калининградской области, зафиксировано в республиках Марий Эл, Хакасия, Курской, Магаданской, Сахалинской областях, Чукотском, Ненецком автономных округах, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра и Забайкальском крае.

Тенденция к увеличению количества безработных наблюдалась в Чувашской республике, республиках Коми, Тыва, Карелия, Кировской, Тюменской, Вологодской, Ленинградской, Калужской, Орловской, Свердловской, Московской, Ярославской и Ростовской областях.