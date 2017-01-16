Российские колонии готовы взяться за изготовление сувениров к ЧМ-2018
Производственных возможностей российских исправительных учреждений достаточно для того, чтобы производить сувениры к чемпионату мира по футболу-2018. По информации Rambler News Service
, об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний.
"Вопрос производства в уголовной исполнительной системе сувенирной продукции для Чемпионата мира по футболу окончательно не решен, – сообщили представители ведомства. – Однако мы готовы сотрудничать в этом направлении с любыми организациями, получившими право на использование соответствующего логотипа".
Ежегодно российские заключённые, отбывающие срок в исправительных учреждениях, производят более 100 тысяч наименований продукции. Её сбыт приносит свыше 33,5 млрд рублей в год.
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