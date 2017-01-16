С этого года застройщики долевого строительства подчиняются Министерству регионального контроля

С 1 января 2017 года функции по региональному государственному контролю и надзору в области долевого строительства многоквартирных домов перешли от Минстроя Министерству регионального контроля. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства — министра строительства и ЖКХ Калининградской области Максим Федосеев.



"В связи с изменением структуры правительства Калининградской области по поручению главы региона часть функций, которые раньше выполнял Минстрой, перешли в Министерство контроля. Это сделано для оптимизации работы по профилактике и решению проблем в сфере долевого строительства. В первую очередь это касается предоставления отчётности, которую застройщики теперь должны направлять в Министерство контроля, и обращений дольщиков о защите своих законных прав", — отметил Максим Федосеев.



Как отметили в пресс-службе регионального правительства, документы от застройщиков, привлекающих средства дольщиков, и обращения граждан — участников долевого строительства, права которых нарушены, принимаются теперь по адресу: 236022, г. Калининград, Советский пр-т, д. 13, кааб. 347. Телефоны: 570-485, 570-489, 570-483, 570-484.



Министерство контроля будет проверять застройщиков, работающих с "долёвкой", вести реестр обманутых дольщиков и оказывать им помощь, а также принимать участие в ведении дел о банкротстве застройщиков.



Минстрой сохранит за собой полномочия по ведению сводного перечня проблемных объектов, оказанию содействия органам местного самоуправления в привлечении застройщиков для завершения проблемных объектов, а также организации заседаний региональной межведомственной комиссии по решению вопросов долевого строительства.