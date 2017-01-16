Крещенские купания в Калининградской области пройдут на восьми водоёмах (список мест)

В среду, 18 января, в Калининградской области по православной традиции пройдут крещенские купания. Для желающих окунуться в ледяную воду будут открыты специально оборудованные места для купания.



По сообщению местной епархии, в самом Калининграде с 12:00 до 1:00 можно будет окунуться в воду на территории храма преподобного Сергия Радонежского, с 19:00 – на озере Пиллау в пос. Космодемьянском, с 22:00 – в храме преподобного Георгия Болдинского (ул. Колхозная).



За пределами Калининграда в 19:00 откроются купания на территории военной части Багратионовска возле прихода храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В 22:30 можно будет окунуться возле храма в честь Илии Пророка во Взморье, в 23:00 – на набережной у порта в Пионерском, в 23:30 – на променаде в Зеленоградске, в 23:40 – на Янтарном озере в пос. Янтарном.



Администрация Пионерского напомнила, что для купания нужны тёплый махровый халат и тапочки с нескользкой подошвой, комплект сухой одежды, плавки или купальник (хотя желательно окунаться в рубашке), а также резиновая шапочка.