"Твой Бро" составил обзор калининградских катков и горок

Во время заморозков " Твой Бро " обошёл весь город и детально рассмотрел варианты горок и катков со всеми их плюсами и минусами.



Парк Калинина



В парке Калинина есть горка, на которой, как гласят многочисленные объявления, нельзя кататься. Хотя администрация парка и засыпала её песком, людей это не останавливает. Потому что это, пожалуй, одна из самых длинных и широких горок в городе, по которой можно проехаться с ветерком с минимальным риском для жизни.



"Не рискуйте здоровьем" – такие лозунги буквально выкрикивали администрация парка и обеспокоенные родители, чьи дети, как и они сами, могли вполне вылететь с платной горки прямиком в ручей, находящийся чуть дальше конца спуска. В прошлом году пострадали около 20 детишек из-за неосмотрительности администрации, которая не побеспокоилась о безопасности гостей парка и не засыпала песком конец спуска у горки. Однако 8 января власти всё-таки применили меры осторожности и засыпали рядом стоящую "народную" горку целиком! А платная стоит без дела, поскольку узкая очередь к ней длинная и спуск с неё стоит 50 рублей.



Нижнее озеро



Нижнее озеро, на наш взгляд, хорошо подходит для зимних забав: недалеко от центра; рядом есть места, где можно присесть, чтобы переобуться в коньки или просто отдохнуть; там не так ветрено, как на Верхнем озере; есть удобный спуск на лёд. Но не воображайте, что такой каток будет лучшим местом, чтобы научить своё дитя встать на коньки. Лёд покрыт внушительным слоем снега, отчего кататься на нём слегка затруднительно. В плане безопасности каток тоже не отвечает всем (даже половине) её нормам. Ближе к дому советов вода замёрзла намертво, а вот в районах под мостом и около областного суда лёд плавает. Но это не так страшно, как кажется. Здесь немноголюдно, как на соседнем озере, лёд вполне ровный, вечерние катания тут тоже возможны, потому что фонари вдоль пешеходной тропы озаряют весь общественный каток.



Верхнее озеро



В чём преимущества Верхнего озера города перед другими водоёмами? Это его площадь. Столкновений с другими любителями позабавиться на коньках у вас не возникнет. Там есть где сделать и прыжки, и вращения, и даже поддержки. Толщина льда составляет примерно 10 см, что не так уж и много для катка. Но выбирайте зоны, находящиеся чуть дальше берегов озера и моста. Там лёд, и при резком потеплении он начинает мгновенно таять. Из преимуществ стоит отметить и поверхность катка. Она почти идеальна. Никаких нагромождений льдин мы не заметили, как и дыр, которые остаются после любителей порыбачить, в отличие от Нижнего озера.