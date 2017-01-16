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Главная Новости Общество

В России 27 марта будут отмечать День войск Национальной гвардии

13:44
  373 0
  • Фото с сайта rosgvard.ru
Фото с сайта rosgvard.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об установлении Дня войск Национальной гвардии". Соответствующая информация размещена на официальном сайте Кремля.

Отмечать праздник в стране будут 27 марта. Указ о праздновании 19 марта Дня внутренних войск Министерства внутренних дел утратил свою силу.

В документе указано, что праздник учреждён с целью сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках Национальной гвардии. Указ вступил в силу с понедельника, 16 января.

Напомним, что пакет законов о создании Национальной гвардии президент подписал в начале июля 2016 года. Ранее Владимир Путин распорядился сократить штат МВД на 160 тыс. человек. Позже стало известно, что все они будут зачислены в состав Росгвардии.

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