В России 27 марта будут отмечать День войск Национальной гвардии

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об установлении Дня войск Национальной гвардии". Соответствующая информация размещена на официальном сайте Кремля.



Отмечать праздник в стране будут 27 марта. Указ о праздновании 19 марта Дня внутренних войск Министерства внутренних дел утратил свою силу.



В документе указано, что праздник учреждён с целью сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках Национальной гвардии. Указ вступил в силу с понедельника, 16 января.