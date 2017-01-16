Учёные назвали самый депрессивный день в году
Исследователи из Университета Кардиффа определили, что 16 января в 2017 году является самым депрессивным днём, пишет "Мир 24"
со ссылкой на The Telegraph.
По мнению учёных, люди тяжелее всего переживают третий понедельник года, так как праздники уже закончились, а зарплата будет ещё нескоро. Свою роль играют низкая температура воздуха на солнце и недостаток солнца.
Как отмечает исследователь Клиф Арнол, в этом году мрачное настроение дополнительно связано с политическими событиями, например с победой Дональда Трампа на выборах президента США. Чтобы справиться с плохим настроением, учёный советует есть больше фруктов и овощей, проводить время с близкими людьми и заниматься полезными делами.
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