Учёные назвали самый депрессивный день в году

Исследователи из Университета Кардиффа определили, что 16 января в 2017 году является самым депрессивным днём, пишет "Мир 24" со ссылкой на The Telegraph.

По мнению учёных, люди тяжелее всего переживают третий понедельник года, так как праздники уже закончились, а зарплата будет ещё нескоро. Свою роль играют низкая температура воздуха на солнце и недостаток солнца.



Как отмечает исследователь Клиф Арнол, в этом году мрачное настроение дополнительно связано с политическими событиями, например с победой Дональда Трампа на выборах президента США. Чтобы справиться с плохим настроением, учёный советует есть больше фруктов и овощей, проводить время с близкими людьми и заниматься полезными делами.