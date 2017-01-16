В Фонде капремонта предупредили калининградцев о квитанциях с ошибками

Калининградцы могут получить от Фонда капремонта квитанции с ошибочной информацией. Как сообщили в самом фонде, в связи с переходом на новое программное обеспечение в январе по ошибке некоторым гражданам могут прийти квитанции с фактически отсутствующей задолженностью. Проблему обещают устранить в ближайшее время.



"Если вы уверены, что в полной мере и своевременно произвели оплату взноса на капремонт, но вам был начислен долг, при оплате квитанций на почте или через терминалы вы можете самостоятельно скорректировать сумму платежа", — говорится в сообщении.



Кроме того, в фонде напомнили, что платежная информация не всегда доставляется оперативно, а производить оплату в филиале Почты России желательно до 20-го числа каждого месяца, в отделении Сбербанка и иных кредитных организаций — до 25-го числа каждого месяца.



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