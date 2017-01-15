Как дизайнер Гоша Рубчинский "взорвал" Калининград: "Твой бро" о показе и афтепати

12 января в Калининграде известнейший модный дизайнер Гоша Рубчинский представил свою новую коллекцию в бывшем здании кёнигсбержской биржи и Дома культуры моряков. Событие сопровождалось беспрецедентным модным и медиа десантом. "Твой Бро" уверенно констатирует — историю города теперь можно разделять на до и после показа Рубчинского, и вот почему.

Пётр Первый, Владимир Маяковский, Сергей Есенин с Айседорой Дункан, Иосиф Бродский, Владимир Высоцкий, ещё дюжина хлёстких имён - те люди, в честь визита которых в Кёнигсберг-Калининград обычно устанавливают мемориальные доски, рассказывают истории далеко за пределами города, слагают разной степени достоверности городские легенды. Теперь в их списке Гоша Рубчинский - самый известный за рубежом российский дизайнер одежды, крушитель стереотипов, культурный феномен, которому нет равных.