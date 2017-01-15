В Калининграде на Рождественском кадетском балу станцевали 280 пар (фото)

В Калининграде 14 января состоялся Рождественский кадетский бал "Отчизны верные сыны", в котором приняли участие 280 танцевальных пар из 15 образовательных учреждений региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На балу кадеты исполнили классические танцы: полонез, полька-тройка, кадетский вальс. Прошли показательные выступления победителей финала - представлявших Андрея Первозванного Кадетский морской корпус, школу посёлка Железнодорожный и черняховскую школу №5. Врио регионального министра образования Светлана Трусенёва отметила неизменное увеличение количества участников конкурса.

"За всё время проведения кадетского бала численный состав участников увеличился практически в 20 раз. И самое главное - растёт профессионализм участников. Сегодня мы танцевальную программу определяем с учётом российских традиций", - отметила она.

Смотр-конкурс кадетских классов включает четыре этапа и завершится в мае.