В Калининграде на Рождественском кадетском балу станцевали 280 пар (фото)
Фото пресс-службы регионального правительства
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В Калининграде 14 января состоялся Рождественский кадетский бал "Отчизны верные сыны", в котором приняли участие 280 танцевальных пар из 15 образовательных учреждений региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
На балу кадеты исполнили классические танцы: полонез, полька-тройка, кадетский вальс. Прошли показательные выступления победителей финала - представлявших Андрея Первозванного Кадетский морской корпус, школу посёлка Железнодорожный и черняховскую школу №5. Врио регионального министра образования Светлана Трусенёва отметила неизменное увеличение количества участников конкурса.
"За всё время проведения кадетского бала численный состав участников увеличился практически в 20 раз. И самое главное - растёт профессионализм участников. Сегодня мы танцевальную программу определяем с учётом российских традиций", - отметила она.
Смотр-конкурс кадетских классов включает четыре этапа и завершится в мае.
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