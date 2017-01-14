Калининградцы за сутки собрали больше 1 млн рублей на лечение трёхлетней девочки с лейкозом

Более миллиона рублей за один день собрали неравнодушные жители Калининградской области, чтобы помочь трёхлетней Соне. Об этом сообщила мама девочки Юлия.

У Сони острый лимфобластный лейкоз, и ей требуется дорогостоящее лечение. Просьбу о помощи её мама разместила в социальных сетях и была удивлена такой отзывчивости людей.

"Люди очень охотно откликнулись на просьбу. Мы очень им благодарны. На данный момент мы собрали 1 млн 100 тысяч рублей на лечение Сони. Завтра мы вылетаем в Минск, чтобы провести диагностику и начать лечение", - рассказала Юлия.

По её словам, денег на первое время хватит, но дальнейшее лечение потребует дополнительных средств – около 600 тыс. рублей.