Калининградцы за сутки собрали больше 1 млн рублей на лечение трёхлетней девочки с лейкозом

Более миллиона рублей за один день собрали неравнодушные жители Калининградской области, чтобы помочь трёхлетней Соне. Об этом сообщила мама девочки Юлия.
У Сони острый лимфобластный лейкоз, и ей требуется дорогостоящее лечение. Просьбу о помощи её мама разместила в социальных сетях и была удивлена такой отзывчивости людей.
"Люди очень охотно откликнулись на просьбу. Мы очень им благодарны. На данный момент мы собрали 1 млн 100 тысяч рублей на лечение Сони. Завтра мы вылетаем в Минск, чтобы провести диагностику и начать лечение", - рассказала Юлия.
По её словам, денег на первое время хватит, но дальнейшее лечение потребует дополнительных средств – около 600 тыс. рублей.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.