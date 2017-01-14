60 горожан и глава региона: в Багратионовске прошёл субботник накануне 210-летия сражения при Прейсиш-Эйлау (фото)

В Багратионовске местные жители расчистили от мусора и веток территорию у памятника в честь сражения при Прейсиш-Эйлау. В Субботнике принял участие врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов. Об этом Клопс.Ru рассказал директор городского Музея истории края Александр Панченко.

По его словам, мероприятие было посвящено 210-й годовщине сражения между русской и французской армиями 1806-1807 годов. Это событие имело большое значение для истории города, поэтому очередную дату решено было отметить особо.

Субботник собрал неравнодушных местных жителей, представителей администрации города, сотрудников музея. Глава региона также не смог остаться в стороне. Журналистам местного издания Алиханов рассказал, что решил посвятить часть своего выходного дня благому делу.

"Субботник начался около 9 утра. Антон Андреевич приехал около 11-ти, и почти три часа сам пилил деревья, носил ветки. Он отметил значимость таких памятников и важность их сохранения", - рассказал Александр Панченко.

После этого Антон Алиханов встретился с главой Багратионовска для обсуждения общих проблем города.