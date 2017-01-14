Покупки с умом: "Люди и вещи. Shopping" рассказал о правилах зимней распродажи

С первых чисел нового года стартовали распродажи зимних коллекций. Чтобы не совершить ошибку и не разочароваться в купленной вещи, к шопингу стоит подходить с умом. Как, что и почему стоит покупать в этом сезоне на распродажах, дружественному нам журналу "Люди и вещи. Shopping" рассказала имидж-стилист Дарьяна Князева.

Прежде чем отправиться по магазинам в горячий сезон скидок, важно пересмотреть свой нынешний гардероб, выписать недостающие позиции, определить бюджет на каждую покупку и составить шопинг-план – возможно, именно это убережет вас от эмоциональных покупок и бездумной траты денег.

Следующее правило, которым стоит руководствоваться в период распродаж, – нужно покупать дорогую одежду задешево, а не дешевую еще дешевле.

Делайте ставку на те вещи, которые без скидок вам недоступны. Перед походом по магазинам разделите свой бюджет на две части: первую, большую, запланируйте потратить на верхнюю одежду, хорошую сумку и качественную обувь, а вторую отложите для менее важных вещей или покупок "для души".