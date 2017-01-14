Минфин: Новая минимальная цена на водку будет ниже ожидавшейся

В Министерстве финансов России рассказали, сколько будет стоить бутылка водки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексея Сазанова.

Предположительно, цена в розницу за 0,5 литра составит 205 - 210 рублей. При этом ранее предполагалось, что стоимость будет выше – 219 рублей. По словам Сазанова, изменения на ценниках появятся в ближайшее время.

"Не думаю, что процесс (с определением новой величины МРЦ — ред.) будет затягиваться, все-таки произошла индексация ставок акцизов. В любом случае действующую МРЦ надо изменить. Думаю, об уровне мы определимся в ближайшую неделю-две", — добавил он.