Минфин: Новая минимальная цена на водку будет ниже ожидавшейся
В Министерстве финансов России рассказали, сколько будет стоить бутылка водки. Об этом сообщает
РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексея Сазанова.
Предположительно, цена в розницу за 0,5 литра составит 205 - 210 рублей. При этом ранее предполагалось, что стоимость будет выше – 219 рублей. По словам Сазанова, изменения на ценниках появятся в ближайшее время.
"Не думаю, что процесс (с определением новой величины МРЦ — ред.) будет затягиваться, все-таки произошла индексация ставок акцизов. В любом случае действующую МРЦ надо изменить. Думаю, об уровне мы определимся в ближайшую неделю-две", — добавил он.
Ранее сообщалось
, что подорожать должны и другие виды крепкого алкоголя — с содержанием спирта от 28%.
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