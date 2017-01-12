В России хотят поднять минимальную цену на водку
Минфин предложил поднять минимальную цену на водку сразу почти на 30 рублей — до 219 рублей за бутылку объёмом 0,5 л. Сейчас цена составляет 190 рублей. Об этом пишет "Российская газета
".
Ниже этой цены продавать водку будет запрещено. Планка устанавливается, в частности, для того, чтобы не допустить появление на прилавках магазинов дешёвых фальсификатов в условиях повышения себестоимости производства легального алкоголя.
Подорожать должны и другие виды крепкого алкоголя — с содержанием спирта от 28%. Исключение делается только для бренди, коньяка и иной алкопродукции, сделанной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов.
Инициатива связана с выросшим с 1 января акцизом на крепкий алкоголь, а также с удорожанием тарифов на электричество, инфляцией, увеличением всех остальных затрат производителей, таких как аренда помещений, рекламные акции, зарплата персоналу, налоги на землю, имущество, транспорт и другие.
Ранее минимальную цену на водку поднимали
летом 2016 года. До этого была цена 185 рублей.
При этом Минпромторг считает
оптимальной ценой на водку 100 рублей за 0,5 литра.
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