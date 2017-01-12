В России хотят поднять минимальную цену на водку

Минфин предложил поднять минимальную цену на водку сразу почти на 30 рублей — до 219 рублей за бутылку объёмом 0,5 л. Сейчас цена составляет 190 рублей. Об этом пишет " Российская газета ".



Ниже этой цены продавать водку будет запрещено. Планка устанавливается, в частности, для того, чтобы не допустить появление на прилавках магазинов дешёвых фальсификатов в условиях повышения себестоимости производства легального алкоголя.



Подорожать должны и другие виды крепкого алкоголя — с содержанием спирта от 28%. Исключение делается только для бренди, коньяка и иной алкопродукции, сделанной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов.



Инициатива связана с выросшим с 1 января акцизом на крепкий алкоголь, а также с удорожанием тарифов на электричество, инфляцией, увеличением всех остальных затрат производителей, таких как аренда помещений, рекламные акции, зарплата персоналу, налоги на землю, имущество, транспорт и другие.



Ранее минимальную цену на водку Ранее минимальную цену на водку поднимали летом 2016 года. До этого была цена 185 рублей.