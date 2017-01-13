В ушедшем году 60% обратившихся в службу занятости нашли работу

В 2016 году почти 60% граждан, обратившихся в областную службу занятости населения, нашли работу. Такие цифры приводит пресс-служба правительства области.
Численность безработицы за этот период уменьшилась на 24% - с 6,6 до 5 тыс. человек. Всего за 2016 год в центр занятости населения обратились 20 495 граждан, а работу получили 12 031.
Министерство социальной политики отмечает, что среди безработных женщин больше, чем мужчин, – 2 971 человек, или 59,2%. Меньше всего безработных зафиксировано в Зеленоградском городском округе, Калининграде и Балтийске.
Количество вакансий за 2016 год увеличилось в 1,6 раза - с 6 896 до 11 039. Преобладают рабочие профессии - их стало 68%. 20,5% приходится на профессии обрабатывающего производства, 10,3% на профессии в области транспорта и связи, 9,4 – на сектор строительства.
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