В Минздраве рассказали, когда в поликлинике на Университетской появится новый флюорограф

Калининградцам, обслуживающимся в городской поликлинике №2, расположенной на улице Университетская, еще минимум полгода придётся делать флюорографию в другом медучреждении. Об этом 13 января рассказала в эфире радиостанции "Комсомольская правда - Калининград" врио министра здравоохранения в области Людмила Сиглаева.

"Флюорограф был очень старый и он сломался так, что не подлежал никакому ремонту – нам пришлось его списать. В текущем году мы должны будем однозначно закупить этот аппарат. Полагаю, к концу первого полугодия мы уже установим флюорограф в поликлинике на Университетской. Это минимальное время".

Чиновница отметила, что на время отсутствия прибора руководство поликлиники заключило специальный договор и предлагает калининградцам обследоваться в других местах.