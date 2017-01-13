В Минздраве рассказали, когда в поликлинике на Университетской появится новый флюорограф
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Калининградцам, обслуживающимся в городской поликлинике №2, расположенной на улице Университетская, еще минимум полгода придётся делать флюорографию в другом медучреждении. Об этом 13 января рассказала в эфире радиостанции "Комсомольская правда - Калининград" врио министра здравоохранения в области Людмила Сиглаева.
"Флюорограф был очень старый и он сломался так, что не подлежал никакому ремонту – нам пришлось его списать. В текущем году мы должны будем однозначно закупить этот аппарат. Полагаю, к концу первого полугодия мы уже установим флюорограф в поликлинике на Университетской. Это минимальное время".
Чиновница отметила, что на время отсутствия прибора руководство поликлиники заключило специальный договор и предлагает калининградцам обследоваться в других местах.
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