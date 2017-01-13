Ярошук: Вода в очистных сооружениях зачастую чище, чем в жилых домах

Глава Калининграда и директор очистных сооружений в посёлке имени А. Космодемьянского заверили врио губернатора Калининградской области, что вода на предприятии зачастую чище, чем в жилых домах. Об этом Антон Алиханов рассказал журналистам во время рабочего выезда в пятницу, 13 января.
"Сегодня, к сожалению, нельзя эксперимент поставить, чтобы попросить либо Александра Георгиевича (Александр Ярошук, глава Калининграда) либо господина Иващенко (Александр Иващенко, директор очистных сооружений в посёлке имени А. Космодемьянского) попробовать воду, но они нас уверяют, что пить её можно, и что она зачастую чище той, что в трубах течёт, в кранах", – рассказал Алиханов.
По результатам осмотра очистных сооружений Антон Алиханов отметил, что есть ещё нерешённые вопросы в части работы центрифуг на предприятии. Однако, по его словам, в феврале текущего года данный недочёт будет решён.
"Видно, что деньги потрачены не зря. Надо будет работать дальше, потому что мы уже находимся на уровне предела. Чистая вода – один из приоритетов, который президент обозначил в рамках года экологии. Мы видим, что для Калининграда 40 лет спустя мы смогли добить вопрос с работой очистных", – добавил Алиханов.
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