Суд вернул жильцам калининградской многоэтажки 76 подвалов, проданных без их ведома

Жители дома № 20 по ул. Римской в Калининграде через суд сумели вернуть незаконно проданные подвалы, расположенные в их доме.



В феврале прошлого года Клопс.Ru В феврале прошлого года Клопс.Ru стало известно , что семь лет жильцы спокойно пользовались подвальными помещениями, как вдруг обнаружили, что часть их подвалов вскрыта, некоторые двери заварены, на других срезаны замки, а вещи неизвестные выбросили на улицу. Оказалось, что у подвалов появилась новая собственница, которая стала распродавать помещения.



Жильцы обратились в полицию, однако в возбуждении уголовного дела им отказали. Кроме того, новые собственники начали ломать перегородки в подвалах, что грозило обрушением дома. Тогда восстанавливать справедливость собственники пошли в Ленинградский районный суд. В строительство дома они инвестировали свои деньги, годами платили за электроэнергию, содержали подвалы в порядке и не собирались расставаться с имуществом, которое считали своим.

Каждой семье по подвалу

Как рассказала Клопс.Ru жительница дома Рита Барышева, в их доме два подъезда: в одном — восемь этажей, в другом — девять. Жильцам принадлежало 76 подвалов. Когда семья Барышевых покупала квартиру, они заключили предварительный договор купли-продажи недвижимости с ООО "Новострой". В нём было указано, что вместе с квартирой собственнику полагается часть общего имущества дома, в том числе подвал. В окончательном варианте договора этого пункта уже не было, но при сдаче дома управляющая компания выдала жильцам ключи от почтового ящика, квартиры и от общей двери подвала. Потом все жильцы получили ключи от своих личных подвалов — их количество соответствовало числу квартир.



По словам адвоката Барышевых Дмитрия Матяжа, по закону на общее имущество дома, лестничные клетки, чердаки и подвалы не требуется оформлять и регистрировать право собственности. Люди и представления не имели, что у общего имущества их дома вдруг появится другой собственник.

Новоявленная собственница

"С самого начала покупатели жилья заключили предварительные договоры долевого участия, но не напрямую с застройщиком, а с фирмами-посредниками, которые в свою очередь гарантировали, что передадут покупателям квартиры, — говорит Дмитрий Матяж. — Уже у этих фирм-посредников были заключены договоры с застройщиком. Когда пришло время регистрировать жильё в юстиции, этим занимались не сами покупатели, а риелторы по доверенности. Видимо, на этапе оформления этих документов и появилась новоявленная собственница. Оказалось, что у неё есть договор инвестирования, согласно которому она купила одну квартиру в этом доме и все 76 подвалов за 5,5 миллиона рублей".



При этом, как поясняет Дмитрий Матяж, по закону все нежилые помещения, которые будут в доме, должны быть описаны уже в разрешении на строительство. Но в данном случае в разрешении на строительство подвалы не упоминаются, а значит, как отдельные объекты строить их не разрешали.

Продавала оптом и в розницу

"Получается, что подвалы незаконно поставили на кадастровый учёт и предали в собственность этой гражданке, — говорит адвокат. — Когда мы получили из юстиции этот договор инвестирования, выяснилось, что часть подвалов она уже продала оптом и в розницу. При этом новые владельцы не смогли представить в суд финансовые документы о приобретении помещений. Новая собственница семь лет не появлялась в доме. За места общего пользования не платила, о своей собственности не заботилась".



Сославшись на пропущенные сроки исковой давности, районный суд отказал жителям дома в удовлетворении иска. Но областной суд, рассмотрев апелляцию, отменил решение первой инстанции, а исковые требования жильцов удовлетворил. Первый договор инвестирования, заключённый с собственницей, аннулирован, недействительными признали и последующие договоры, по которым она перепродавала подвалы.