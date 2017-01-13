Калининградский Минюст вынес предупреждение религиозной организации "Дом жизни"

Управление Министерства юстиции по Калининградской области вынесло предупреждение за нарушение уставной деятельности местной религиозной организации "Церковь христиан веры евангельской "Дом жизни". Соответствующий документ имеется в распоряжении Клопс.Ru.



Организация широко известна в стране в связи с уголовным делом в отношении её адептов за применение насилия к представителям власти. Такое дело возбудили во Владивостоке, о нём Организация широко известна в стране в связи с уголовным делом в отношении её адептов за применение насилия к представителям власти. Такое дело возбудили во Владивостоке, о нём сообщал "НТВ".



Источник Клопс.Ru в правоохранительных органах рассказал, что в организации практикуются методы психологического воздействия на внушаемых религиозных людей. "Под воздействием пасторов церкви регулярно совершаются денежные поборы со своих прихожан — якобы для нужд религиозной организации", — отметил собеседник издания. Он призвал жителей Калининграда не поддаваться на уловки членов религиозной организации.