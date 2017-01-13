Медведев пообещал журналистам "лайки" от правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал журналистам, что сделает всё возможное, чтобы они получали "лайки" от власти. Об этом сообщает РИА "Новости".



Во время церемонии награждения премиями правительства в области СМИ за прошлый год один из лауреатов Георгий Бовт назвал награду "лайком". После этого Медведев заявил, что власти государства понимают всю ответственность перед прессой.



"Используя только что применённый термин, будем стараться со стороны правительства, чтобы в отношении того, что вы делаете, были не только клики, но и "лайки" со стороны власти", — заявил он.



Потом премьер-министр отметил, что в нашей стране "наконец" завершаются новогодние длинные праздники. "Жизнь — штука сложная, денег, как известно, нет", — заключил он.