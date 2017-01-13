В Зеленоградске создадут пешеходную зону между Курортным проспектом и улицей Московской

В Зеленоградске появится пешеходная зона. Как сообщает сайт Зеленоградского городского округа, зона соединит Курортный проспект и улицу Московскую в районе детской библиотеки.



С просьбой о создании прогулочной зоны обратились жители Зеленоградска — они попросили обеспечить проход от Курортного проспекта к детской библиотеке. Сотрудники отдела архитектуры и градостроительства осмотрели место и приняли решение о строительстве тротуарной дорожки вдоль здания детской библиотеки. При этом существующее ограждение зелёной зоны будет перенесено в створ со стеной здания.



В ближайшее время начнутся проектно-сметные работы.