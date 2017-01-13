В Зеленоградске создадут пешеходную зону между Курортным проспектом и улицей Московской
В Зеленоградске появится пешеходная зона. Как сообщает сайт Зеленоградского городского округа, зона соединит Курортный проспект и улицу Московскую в районе детской библиотеки.
С просьбой о создании прогулочной зоны обратились жители Зеленоградска — они попросили обеспечить проход от Курортного проспекта к детской библиотеке. Сотрудники отдела архитектуры и градостроительства осмотрели место и приняли решение о строительстве тротуарной дорожки вдоль здания детской библиотеки. При этом существующее ограждение зелёной зоны будет перенесено в створ со стеной здания.
В ближайшее время начнутся проектно-сметные работы.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.