МУП "Чистота" на неделе вывозила из Калининграда по девять грузовиков снега

В Калининграде за среду спецтехника МУП "Чистота" вывезла 96 тонн снега и 4 кубометра смёта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининграда, отметив, что на дороги города высыпано более 282 тонн песко-соляной смеси и 21 тонны соли.



В четверг уже было вывезено только 20 кубометров смёта. Для посыпки уличной дорожной сети израсходовано 212 тонн песко-соляной смеси, одна тонна соли.



Во вторник было вывезено 88 тонн снега и 12 кубометров смёта, на дороги города высыпали более 163 тонн песко-соляной смеси и 1,4 тонны соли.