В Калининградскую область не пустили 20 тонн мороженого лосося из Чили

В порту Балтийска инспекторы Россельхознадзора обнаружили партию мороженого лосося, ввозимого с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



При проверке рыбы из Чили выяснилось, что не совпадают номера пломб на контейнере и в ветеринарном сертификате.



Поэтому выпуск груза приостановили до тех пор, пока не будут получены разъяснения от ветеринарной службы Чили.