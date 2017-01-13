Маме трёхлетнего мальчика из Гусева нужны средства, чтобы отвезти сына на операцию
Калининградский благотворительный фонд "Берег надежды" собирает деньги на помощь маленькому гусевцу, родившемуся с тяжёлой патологией.
Как сообщили в фонде, Павел Филоненко имеет диагноз "тотальная эписпадия" — врождённое заболевание, при котором частично или полностью расщеплена передняя стенка мочеиспускательного канала.
Мальчику необходима операция в Москве. Средства нужны на проезд и проживание мамы рядом с малышом во время лечения.
Ребенку уже 3,5 года, и за это время мама с Пашей трижды выезжали в Москву на операцию, однако каждый раз её приходилось откладывать, потому что ребёнок часто болеет простудными заболеваниями. При поступлении вновь и вновь ставили диагнозы "ОРВИ", "вирусная инфекция" — и в операции было отказано, так как её последствием могли бы стать осложнения. Приходилось возвращаться домой.
Все три раза мама посещала Москву за свой счёт: занимала средства у знакомых, что-то собирали родственники. У Паши ещё есть старшая сестра Алина. Двоих детей мать воспитывает одна. Кроме того, ей приходится ухаживать за сыном-инвалидом. Павел требует постоянного ухода, ведь необходима частая смена подгузников: ему нельзя ходить на горшок, чтобы не занести инфекцию. В месяц уходит около 4 пачек, а ещё нужна еда, одежда, оплачивать долги.
Сейчас Павлу Филоненко выделена квота на операцию в ДГКБ Св. Владимира в Москве. Необходимо собрать 80 000 рублей на проезд мамы и проживание её рядом с трёхлетним ребёнком на период лечения.
О том, как помочь ребёнку, читайте здесь.
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