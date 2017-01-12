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На Украине поставят вне закона деятельность вузов с "коммунистическими" названиями

20:26
  148 0
  • Фото: en.wikipedia.org
Фото: en.wikipedia.org
Министерство образования и науки Украины опубликовало письмо, в котором обязало руководителей вузов страны переименовать заведения в рамках закона о декоммунизации. Об этом сообщает РИА Новости.
 
Деятельность заведений, которые не выполнят предписания, будет считаться недействительной.
 
"Информируем, что необходимо срочно завершить процедуру приведения ранее присвоенных объектам права собственности имен физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий в соответствие с требованиями закона "об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики", - говорится в документе.
 
Закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов" был принят в мае 2015 года. Среди прочего, он предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей - всего в этом списке 520 личностей.
 

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