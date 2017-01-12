"Твой Бро" выбрал пять мест Калининградской области, дающих надежду на исполнение желаний

Надо быть удачливым, ловким и лаконичным, чтобы успеть под бой курантов записать свою мечту на листочке, поджечь его и махнуть бокальчик шампанского вместе с пеплом. В этот раз не получилось? Не расстраивайтесь, ведь если вы верите в чудеса, то в нашем городе и области для таких, как вы, есть несколько магических мест, исполняющих желания. Их немало, но мы выбрали пять – чтобы вы особо не раскатывали губу и тщательнее определялись с тем, чего по-настоящему хотите.

Ундина в Светлогорске



На променаде курортного города напротив отеля "Гранд палас" в изящном изгибе прописалась бронзовая русалка. Считается, что прикосновения к ней приносят удачу, но чаще всего под рукой оказывается её обнажённая грудь, которую самые "верующие" и те, кто ими притворяется, настойчиво натирают. Вы тоже можете попытать удачу. Главное - не языком, а то рискуете примёрзнуть, как в детстве, да и со стороны будете выглядеть неприлично.