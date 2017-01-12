Калининград попал в тридцатку лучших городов в рейтинге "Национальный выбор России". Голосование только началось, и в четверг, 12 января, за наш город проголосовало почти 300 человек. В результате Калининград занимает 29 место среди 83 городов.



На первом месте в рейтинге - Владивосток, на последнем - Сыктывкар.



В конкурсе принимают участия административные центры РФ. Итоги подведут 30 декабря 2017 года.



"Целью проекта является становление и укрепление национальных ценностей, возрождение интереса к истории российских городов, формирование гордости к культурному наследию", - указывают организаторы.



В прошлом году первое место занял город Магас (республика Ингушетия). Калининград по итогам года был 23-м.