Калининград попал в тридцатку лучших городов в рейтинге "Национальный выбор России"
Калининград попал в тридцатку лучших городов в рейтинге "Национальный выбор России". Голосование только началось, и в четверг, 12 января, за наш город проголосовало почти 300 человек. В результате Калининград занимает 29 место среди 83 городов.
На первом месте в рейтинге - Владивосток, на последнем - Сыктывкар.
В конкурсе принимают участия административные центры РФ. Итоги подведут 30 декабря 2017 года.
"Целью проекта является становление и укрепление национальных ценностей, возрождение интереса к истории российских городов, формирование гордости к культурному наследию", - указывают организаторы.
В прошлом году первое место занял город Магас (республика Ингушетия). Калининград по итогам года был 23-м.
Проголосовать за любой город можно здесь.
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