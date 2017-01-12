В Калининграде начал работу первый круглогодичный студенческий строительный отряд

В Калининградской области в январе начал работу первый круглогодичный студенческий строительный отряд. В его состав вошли 17 человек. Об этом сообщили в правительстве.



Члены отряда выполняют различные работы при строительстве нового бассейна в БФУ имени Канта. Среди них подсобные, погрузочно-разгрузочные и земляные.



Одним из участников отряда является победитель конкурса "Студент года БФУ" в номинации "Боец года" — Артём Елчев. Он рассказал, что решил попробовать себя в новой сфере и именно поэтому вступил в отряд.



"В начале дня командир распределяет нас по точкам, объясняя фронт работы. Отмечу, что мы с ребятами трудимся посменно, заранее планируя нашу неделю так, чтобы успевать совмещать учебу и работу", — рассказал молодой человек.



По итогам прошлого года число участников студенческих строительных отрядов в Калининградской области составило 980 человек. Они работали в 18 отрядах, которые организовали по направлениям деятельности. Некоторые студенты вошли в отряд проводников, другие — в педагогический. Работали в регионе сервисные и сельскохозяйственные студенческие отряды.