"Зарплата.ру" узнала, какие калининградские профессионалы в среднем зарабатывают больше других

"Зарплата.ру" опубликовала подбор самых высоких средних зарплат в Калининграде за 2016 год. По данным сайта, самую высокую среднюю зарплату предлагали топ-менеджерам и руководителям (63 тыс. рублей), страховщикам (50 тыс. рублей), рабочему персоналу (40 тыс. рублей), работникам автобизнеса (33 тыс. рублей), бухгалтерам (30 тыс. рублей).



Работодатели региона в среднем предлагали соискателям 32 тысячи рублей. А вот сами калининградцы оказались гораздо скромнее в своих притязаниях: они отмечали в резюме, что хотят получать в среднем 24 тысячи рублей.



При этом лучше всего было искать работу в августе: в этом месяце было представлено почти на 41% больше вакансий, чем в финальные месяцы года. Такая же ситуация сохранялась и в сентябре. Самым сложным периодом на рынке труда в прошлом году стал конец 4-го квартала: именно в декабре было замечено максимальное сокращение количества вакансий.



В 2016 году в Калининграде больше других могли заработать руководитель отдела продаж (до 200 тыс. рублей), программист (до 140 тыс. рублей), директор хлебокомбината и водитель на международных грузоперевозках (до 130 тыс. рублей), менеджер по туризму и инженер сервисного центра (до 100 тыс. рублей).



Спад предложения на рынке труда наблюдается и в начале нового года. При этом больше всего вакансий работодатели разместили в рубриках "Рестораны, кафе, общепит" (15% от общего числа вакансий во всех рубриках за год), "Промышленность" и "Строительство, недвижимость" (по 12%), "Торговля розничная" (9%) и "Транспорт, автобизнес" (8%).