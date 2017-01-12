Минтруд предложил платить повышенное пособие по безработице мужчинам, отслужившим в армии

Министерство труда предлагает платить повышенное пособие по безработице мужчинам, которые отслужили в армии. По данным "Российской газеты" , ведомство подготовило соответствующие поправки в закон. В них говорится о том, что мужчина может претендовать на повышенную выплату, если до службы в армии он работал полный рабочий день не менее 26 недель, а после возвращения встал на учёт в службу занятости.

Сейчас человек, который проработал 26 недель, может претендовать на пособие в размере 75% от утраченного заработка, но не более 4,9 тыс. рублей. При этом тот, кто ищет работу впервые или имеет перерыв более 12 месяцев, может рассчитывать только на 850 рублей в месяц.

Таким образом, отслужившие в армии мужчины не могут претендовать на повышенную выплату. Минтруд предлагает устранить эту несправедливость.