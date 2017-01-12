"Известия": в закон об ОСАГО хотят включить повышенные штрафы за некачественный ремонт

В закон об ОСАГО планируют внести изменения. Как сообщают "Известия" , депутаты хотят внести ко второму чтению поправки, которые существенно увеличат штрафы за некачественный ремонт автомобиля.

По мнению парламентариев, выплачивать деньги за плохой ремонт должны страховые компании. Предполагается, что если автовладелец выберет не возмещение деньгами, а ремонт в натуральном виде, ответственность за проведённые работы будет лежать на страховщике.

Если застрахованный окажется недоволен ремонтом и у него будут на руках результаты экспертиз, он сможет потребовать пеню в размере 600 рублей за каждый день, который машина находилась в сервисе. Сейчас сумма рассчитывается исходя из 30-60 рублей. Кроме того, страховщик должен будет отправить транспорт на повторный ремонт.

Против этой идеи выступают страховые компании. Представители рынка считают, что поправки уровняют ОСАГО с КАСКО, при этом стоимость страховок у этих полисов разная. Кроме того, поправки фактически введут презумпцию виновности сервисной станции и страховщика.