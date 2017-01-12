В Калининграде в Старый Новый год стартует акция "Дари добро"

В Калининграде во второй раз пройдёт благотворительная акция "Дари добро". Она стартует 13 января, сообщили в администрации города.

Мероприятия начнутся с проведения в детских садах и школах новогодних встреч, классных часов и тематических уроков, которые будут направлены на то, чтобы приучить детей к заботе о младших и уважению к старшим. Для детей из многодетных семей будет организована прогулка с посещением контактного зоопарка.

Кроме того, воспитанников приюта для детей и подростков поздравят Дед Мороз и Снегурочка. В музыкальных школах ученики проведут концерты для ветеранов. Также запланированы мастер-классы.