В Калининграде в Старый Новый год стартует акция "Дари добро"
В Калининграде во второй раз пройдёт благотворительная акция "Дари добро". Она стартует 13 января, сообщили в администрации города.
Мероприятия начнутся с проведения в детских садах и школах новогодних встреч, классных часов и тематических уроков, которые будут направлены на то, чтобы приучить детей к заботе о младших и уважению к старшим. Для детей из многодетных семей будет организована прогулка с посещением контактного зоопарка.
Кроме того, воспитанников приюта для детей и подростков поздравят Дед Мороз и Снегурочка. В музыкальных школах ученики проведут концерты для ветеранов. Также запланированы мастер-классы.
Принять участие в акции может каждый желающий. Подробный план мероприятий выложен на сайте
мэрии. Всего в этом году запланировано проведение нескольких акций "Дари добро".
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