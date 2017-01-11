Алиханов: Озёрск производит впечатление "не очень"

Посетив с рабочим выездом Озёрск в среду, 11 января, врио губернатора Антон Алиханов признался журналистам, что "город, даже центр, производит впечатление не очень".



"Очень много работы здесь с точки зрения фасадов. Будем потихоньку это исправлять. В этом году Озёрск получит свою толику средств на ремонт фасадов", — отметил Алиханов.

По его словам, в этом году фонд капремонта запланировал отремонтировать 4—6 домов в Озёрске. В прошлом году отремонтировали четыре дома.



По словам Алиханова, после посещения и других городов области (Балтийска, Немана) у него остались "крайне противоречивые впечатления". Однако главе региона "понятен фронт работ и проблем".